Стартира поредното издание на спортния празник "Бързи и сръчни – Пролет 2026"
Отборното състезание – щафета, ще се провежда на две паралелни трасета, които включват слалом между конуси, провиране, прескок и шут с футболна топка и обратно. Отборите са съставени от 10 деца /5 момчета и 5 момичета/ и 2 резерви. За финалите се класират четирите тима с най-добри времена, които определят и победителят във всяка възраст.
Призьорите във всяка надпревара ще получат купи, медали и грамоти, а всички участници в спортния празник, ще се включат в станалата вече традиционна томбола с много атрактивни награди – осигурени от общинската спортна дирекция.
ГРАФИК
- 17 март 2026 г. /вторник/ - IV клас
- 19 март 2026 г. /четвъртък/ - III клас
- 24 март 2026 г. /вторник/ - II клас
- 26 март 2026 /четвъртък/ - I клас
ПРОГРАМА:
-13:30 ч. пристигане на отборите
-13:45 ч. техническа конференция за участващите отбори
-13:55 ч. - строяване на отборите и откриване
-14:00 ч. – Начало на отборно състезание – щафетна игра "Бързи и сръчни“
-16:00 ч. – награждаване на победители
По изключение състезанието на 19 март, ще започне в 14:30 ч.
