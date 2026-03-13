Следващата седмица в залата на МСК "Владислав Варненчик“ стартира поредното издание на спортния празник "Бързи и сръчни“. Той е част от програма "Спорт“ и от стратегията на Община Варна, която има за цел да популяризира активния и здравословен начин на живот сред децата от I до IV клас.Отборното състезание – щафета, ще се провежда на две паралелни трасета, които включват слалом между конуси, провиране, прескок и шут с футболна топка и обратно. Отборите са съставени от 10 деца /5 момчета и 5 момичета/ и 2 резерви. За финалите се класират четирите тима с най-добри времена, които определят и победителят във всяка възраст.Призьорите във всяка надпревара ще получат купи, медали и грамоти, а всички участници в спортния празник, ще се включат в станалата вече традиционна томбола с много атрактивни награди – осигурени от общинската спортна дирекция.- 17 март 2026 г. /вторник/ - IV клас- 19 март 2026 г. /четвъртък/ - III клас- 24 март 2026 г. /вторник/ - II клас- 26 март 2026 /четвъртък/ - I клас-13:30 ч. пристигане на отборите-13:45 ч. техническа конференция за участващите отбори-13:55 ч. - строяване на отборите и откриване-14:00 ч. – Начало на отборно състезание – щафетна игра "Бързи и сръчни“-16:00 ч. – награждаване на победителиПо изключение състезанието на 19 март, ще започне в 14:30 ч.