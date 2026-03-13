Черно море взе превес над гостуващия Ботев Враца с 92:66 в 24-ия кръг от НБЛ. Мачът бе в зала "ДКС - Варна".

Най-полезен от варненци бе Алонзо Гафни с 21 точки и 9 борби за 23 минути. От гостите Георги Герганов се отчете с 16 точки, 5 борби и 4 асистенции в рамките на 35 минути.

Черно море дели първото място с Балкан, имайки 39 точки, а Ботев е 5-и с 33.