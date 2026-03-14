Спартак Варна приема ЦСКА 1948 в първия съботен мач от 26-ия кръг в Първа лига. Той ще е на стадион "Спартак" с начален час 12:45.: 23. Максим Ковальов, 50. Мартин Георгиев, 3. Матео Петрашило, 5. Димо Кръстев, 2. Борис Иванов, 44. Ангел Грънчов, 17. Цветослав Маринов, 88. Дамян Йорданов, 21. Шанде, 90. Георг Стояновски, 9. Цветелин Чунчуков: 1. Петър Маринов, 2. Даниел Медина, 6. Егор Пархоменко, 21. Лаша Двали, 22. Огнен Гашевич, 67. Фредерик Масиел, 8. Йоан Манян, 20. Браян Собреро, 19. Марто Бойчев, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду ДиалоСпартак е 13-и с 23 точки, а "червените" са трети, имащи 47.