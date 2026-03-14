поражението с 1:2 от ЦСКА 1948 в 26-ия кръг на Първа лига. Наставникът смята, че въпреки всичко са имали контрол до последната секунда.
“Не мога да говоря много. Разочарован съм. Пуснахме гол в последната секунда. Можехме да бием или да спечелим точка. Затворихме играта на ЦСКА, нямаше комбинации. Колкото можехме - затваряхме. Показахме на всички, че имаме желание", започна спецът.
"Имахме контрол над играта до последната секунда. Какво да сменя - не знам. Всеки ден тренираме тези неща със статичните положения. Най-високите и опитни играчи бяха там, имаме и вратар и падна точно там гол. Ние сме 10 човека, а противникът - с 6. Как ще ти вкарат гол? Все едни и същи грешки", продължи той.
"Нямаме избор. Всеки мач трябва да даваме 100 %, ако искаме да останем в групата. ЦСКА е силен отбор, трето място, но показахме, че можем. Заслужавахме днес точки. Трябва ни сила и разум, да разберем, че точки се печелят с неповтаряне на едни и същи грешки", допълни Гьоко Хаджиевски.
Спартак е 13-и с 23 точки, а ЦСКА 1948 е втори, имащ 50.
