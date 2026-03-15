Черно море посреща Монтана в първия неделен двубой от 26-ия кръг в Първа лига. Той ще е на стадион "Тича" с начален час 14:30.Домакините са 5-и с 40 точки в таблицата. Головата им разлика е 30:17. В миналия кръг отборът надигра като гост Септември за крайното 3:0. Въпреки това "моряците" още нямат успех у дома от началото на втория полусезон. След наказание се завръща Ертан Томбак. Със санкции са Дани Мартин и Асен Чандъров, които натрупаха по 5 жълти картона.Монтана е последен в подреждането едва с 16 точки. Това наложи подаването на оставка от наставника - Акис Вавалис преди 5 дни, която бе приета от ръководството. Сега временно начело ще е Дилян Иванов. За изминалите 5 кръга съставът е взел само точка - при 0:0 с Ботев Пловдив у дома. В миналия си мач отборът загуби срещу Лудогорец след 0:3. Головата разлика на Монтана е 14:40, което е най-слабото нападение в първенството. Соломон Джеймс, Давид Кармона, Владислав Цеков, Витиньо и Умаро Балде са с травми. Добрата вест е, че основният голмайстор Борис Димитров ще е на разположение.През първия полусезон на 4 октомври в 11-ия кръг Черно море спечели с 3:1 на "Огоста".