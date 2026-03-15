Черно море има лесна задача с Монтана
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив

1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините са 5-и с 40 точки в таблицата. Головата им разлика е 30:17. В миналия кръг отборът надигра като гост Септември за крайното 3:0. Въпреки това "моряците" още нямат успех у дома от началото на втория полусезон. След наказание се завръща Ертан Томбак. Със санкции са Дани Мартин и Асен Чандъров, които натрупаха по 5 жълти картона.
Монтана е последен в подреждането едва с 16 точки. Това наложи подаването на оставка от наставника - Акис Вавалис преди 5 дни, която бе приета от ръководството. Сега временно начело ще е Дилян Иванов. За изминалите 5 кръга съставът е взел само точка - при 0:0 с Ботев Пловдив у дома. В миналия си мач отборът загуби срещу Лудогорец след 0:3. Головата разлика на Монтана е 14:40, което е най-слабото нападение в първенството. Соломон Джеймс, Давид Кармона, Владислав Цеков, Витиньо и Умаро Балде са с травми. Добрата вест е, че основният голмайстор Борис Димитров ще е на разположение.
През първия полусезон на 4 октомври в 11-ия кръг Черно море спечели с 3:1 на "Огоста".
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.