Черно море е домакин на Монтана в двубой от 26 кръг на Първа лига. Срещата във Варна започва в 14:30 часа и ще бъде ръководена от Християна Гутева.

Ето и избранниците на Илиан Илиев и Дилян Иванов:

Черно море

81. Кристиан Томов, 50. Ертан Томбак, 28. Влатко Дробаров, 3. Живко Атанасов, 2. Цветомир Панов, 71. Васил Панайотов (К), 29. Берк Бейхан, 39. Николай Златев, 23. Димитър Тонев, 77. Селсо Сидни, 9. Хорхе Падийя

Монтана

30. Васил Симеонов (К), 23. Антон Тунгаров, 13. Жоржиньо Соарес, 18. Костадин Илиев, 5. Ивайло Марков, 14. Димитър Буров, 6. Важебах Сакор, 24. Ангелос Тсингарас, 10. Александър Тодоров, 9. Филип Ежике, 7. Борис Димитров