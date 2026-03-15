е домакин нав двубой от 26 кръг на Първа лига. Срещата във Варна започва в 14:30 часа и ще бъде ръководена от Християна Гутева.Ето и избранниците наЧерно море81. Кристиан Томов, 50. Ертан Томбак, 28. Влатко Дробаров, 3. Живко Атанасов, 2. Цветомир Панов, 71. Васил Панайотов (К), 29. Берк Бейхан, 39. Николай Златев, 23. Димитър Тонев, 77. Селсо Сидни, 9. Хорхе ПадийяМонтана30. Васил Симеонов (К), 23. Антон Тунгаров, 13. Жоржиньо Соарес, 18. Костадин Илиев, 5. Ивайло Марков, 14. Димитър Буров, 6. Важебах Сакор, 24. Ангелос Тсингарас, 10. Александър Тодоров, 9. Филип Ежике, 7. Борис Димитров