Черно море спечели домакинството си на Монтана с 1:0 в мач от 26 кръг на Първа лига. В средата на първото полувреме гостите уцелиха греда, а единственото попадение в срещата бе дело на Берк Бейхан в 64', който стреля от около 25 метра.

Играчите на Илиан Илиев остават на 5-а позиция във временното подреждане с 43 точки, на 3 точки от четвъртия ЦСКА. Момчетата на временния наставник Дилян Иванов пък остават на последната 16-а позиция с 16 точки.