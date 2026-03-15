Старши треньорът на, говори след успеха на неговия тим над"Знаехме от последните три мача у дома, завършили 0:0, по същия начин да се развие мача. Тази победа не ни даде повече самочувствие, но Монтана даде битка, не позволи бързо да се играе. Победихме един отбор, който много трудно губи. Изключая последния мач с Лудогорец. Резултатите им са 0:0 или 1:0. Имат бързи хора. Това спокойствие и самочувствие не успяхме да го вкараме в мача. Много трудно се играе на терена, който е в момента. Надявам се за другото домакинство със Славия да е живнала тревата, това е мъчение за нас и публиката. Повече характер и мъжество. Много малко футболно време. Берк Бейхан е много добро момче, едно грешно поемане и се вкарва в драми, което не е добре за психиката на един футболист. Наложи се след контузии да влиза неготов. Надявам се този гол да му даде това самочувствие. Това момче има бъдеще, както и другите вътре в отбора. Надявам се да ни даде повече спокойствие. Ако бяхме направили и четвърто равенство 0:0, това щеше да е изкуство. Със същото старание да подходим в гостуването на Левски, трябва да го има със сигурност. Ако отидем в София да се браним – трудно. Левски има качествен отбор и единици. Трябва да използваме и пространствата, които ще ни оставят. Трябва да гледаме по-спокойно в оставащите десет мача“, заяви Илиев.