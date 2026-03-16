Срещата на Олимпик (Варна) с Черноломец (Попово) беше изместена с час по-рано. Така отложеният мач от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига ще започне в 14:00 часа в сряда, 18-ти март, вместо в 15.Причината е заетостта на изкуствения терен на стадион "Локомотив“ във Варна и необходимостта от прецизен график за използването му.Варненци ще влязат в сблъсъка след два поредни успеха, но и с кадрови проблеми. Вчера те надделяха с 3:1 над дублиращия тим на Фратрия."Всяка победа дава самочувствие и носи спокойствие. Хубаво е да се печели.“, каза по повод двата добри резултата на своя тим един от треньорите в клуба и член на Управителния съвет Диан Генчев.