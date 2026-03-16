Селекцията на Николай Николов – Майката срази отбора на "Славия" – 16:6, в двубой от 8-ия кръг в група "Елит" при U18. Успехът над "белите" е осми пореден за комодорци в първенството, което им гарантира върхово класиране."Успяхме да надделеем над съперника категорично. "Славия" беше в пълен състав. В интерес на истината "белите" бяха в по-добра кондиция за разлика от първия мач, който изиграхме помежду си на старта на шампионата (бел.авт. в първия кръг от първенството "Комодор" победи "Славия" с 16:8). Въпреки всичко разликата нарастна на по-късен етап. Първата и втората част водехме с 3 – 4 гола и след това резултатът набъбна. Продължаваме да отстояваме желанието си – да се развиваме и да завършим първенството без допусната загуба. Следваме целите си и се стараем да се усъвършенстваме във всеки детайл от играта", коментира треньорът на комодорци Николай Николов - Майката.