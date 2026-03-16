Селекционерът на, обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите два мача от международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в столицата на Индонезия – Джакарта. В първия си двубой на 27 март “трикольорите" ще се изправят срещуот 10:30 ч. българско време (15:30 ч. местно), а във втората среща на 30-и март съперник на родната селекция ще бъдеилиКакто вече самият Димитров обяви, за Джакарта няма да пътуват някои от най-опитните играчи, а шанс за изява на международната сцена ще получат някои по-млади футболисти.Ето и пълния списък с повикани състезатели:Димитър Митов (Абърдийн), Даниел Наумов (Ботев Пд), Мартин Величков (Локомотив Сф)Пeтко Христов (Специя), Кристиан Димитров (Левски), Алекс Петков (Кифисия), Емил Ценов (Оренбург), Росен Божинов (Пиза), Мартин Георгиев (АЕК Атина), Иван Турицов (ЦСКА София), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда)Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Филип Кръстев (Гьозтепе), Кристиян Стоянов (Славия), Никола Илиев (Ботев Пд), Доминик Янков (Локомотив Сф), Берк Бейхан (Черно море)Марин Петков (Ал-Таавон), Владимир Николов (Корона), Тонислав Йорданов (Кишварда), Здравко Димитров (Амедспор), Лукас Петков (Елверсберг), Кристиян Балов (Славия), Мартин Минчев (Краковия), Георги Русев (ЦСКА 1948)