25 отбора в 3 възрасти се включиха в шахматните партии от надпреварата "Ученическа купа Варна 2026“ – организирана от Дирекция "Спорт“ към Община Варна със съдействието на РУО Варна.1.ОУ "Св. Патриарх Евтимий“2.ОУ "Ангел Кънчев“3.ОУ "Васил Левски“1.МГ "Д-р Петър Берон“2.ОУ "Ангел Кънчев“3.ОУ "Св. Патриарх Евтимий“1.МГ "Д-р Петър Берон“2.СУХНИ "Константин Преславски“3.ПГХ ХВТ "Д. Менделеев“През уикенда в залата на СУ "Елин Пелин“ се проведе и финалния турнир по волейбол за момчета V-VII клас. В спора за първото място отборът на ОУ "Добри Чинтулов“ победи ОУ "Стефан Караджа“ след драматичен първи гейм 27:25 и лесен втори 25:15.Трети се класираха представителите на ОУ "Васил Друмев“ надиграли също в две части съперниците си от СУ "Найден Геров“. Класиралите се на първите три места в двете състезания бяха наградени с купи, медали, грамоти и спортни пособия, осигурени от общинската спортна дирекция.