Политическото пространство отново влиза в динамична фаза на пренареждане и стратегически ходове преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. С обявяването на листите партиите не просто подреждат имена, а дават ясен сигнал за посоката, в която ще водят кампанията - чрез лидерски сблъсъци и опити за разширяване на електоралната подкрепа.
Социологът Кольо Колев отбеляза, че в представените до момента листи няма скандални фигури. "Няма хора, извършили злодеяния, кандидатите изглеждат прилични. Присъствието на Петър Витанов в листите на Румен Радев
дава индикация, че партията му ще се стреми към център ляво. В БСП пък присъства Татяна Дончева
, което показва, че Крум Зарков
се стреми към консолидация на лявото политическо пространство, за да премине партията през тежкия за нея момент. Вкарването на спортисти в листите е експлоатация на имената им. Включването на Стефка Костадинова
ме изненада - трудно ми е да си представя, че реши да се впусне в политиката", заяви Колев в студиото на NOVA.
Политологът Милен Любенов смята, че листата на "Прогресивна България" привлича най-голям интерес. "Прави впечатление, че Радев разчита на хора, които са били част от неговия екип в президентската администрация. Има и нови лица, не толкова известни, които обаче показват експертиза. В ГЕРБ големите отсъстващи са кметовете. Там тече вътрешен разлом, но доколко е сериозен, ще видим в хода на кампанията. Борисов обяви, че Димитър Николов ще води листата в Бургас, но очевидно той е отказал, същото вероятно е направил и кметът на Стара Загора. Очевидно има напрежение. На предстоящата национална конференция на ГЕРБ се очакват промени в Изпълнителната комисия и може би двамата градоначалници няма да са част от нея. Владислав Горанов
може да мобилизира контравот във Варна и не е добро решение - все пак е в списъка "Магнитски", коментира Любенов.
На свой ред политологът Румяна Коларова определи като най-интересни листите на формацията около Румен Радев
. "Те са внимателно подбирани и добре балансирани. Има изтъкнати спортисти и негови приближени. Сред водачите са и няколко общинари. За мен беше изненада завръщането на Горанов в листата на ГЕРБ във Варна. Това е много особен избирателен район. Икономическите интереси са силни, а групировка, свързана с Румен Радев
, е много силна там. Явно е търсен някакъв тип конфронтация. Същото важи и за включването на Бойко Рашков
в листите на ПП-ДБ. Mного голямо значение има местната подкрепа. Задължително се обикалят икономическите единици в избирателния район. Много важно е какво отношение имат бизнесмените към кандидатите. Всеки водач на листа трябва да гарантира финансиране, а то идва от бизнеса'', посочи Коларова.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.