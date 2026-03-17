Футболен клуб "ФРАТРИЯ“ обяви назначението на нов старши треньор -Ренарс е бивш национален състезател на Латвия, който прекрати състезателната си кариера през 2022 година. Веднага след това започва своя треньорски път и бързо натрупва ценен опит.Той работи в системата на "Валмиера“, където е асистент-треньор, както и старши треньор на "Валмиера II“. По-късно продължава като асистент в "Висакха ФК“ и "Ауда“, натрупвайки международен опит и развивайки се в различни футболни среди.Ренарс вече се утвърждава като перспективен специалист със съвременен поглед върху футбола."Добре дошъл във "ФРАТРИЯ“, Ренарс!", написаха от тима.