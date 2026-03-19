е домакин нав първи мач от 27 кръг на Първа лига. Срещата на ст. "Спартак" започва в 18:00 часа и ще бъде ръководена от Кристиян Колев.Играчите назаемат 13-а позиция във временното подреждане с 23 точки. "Соколите" спечелиха 1 от последните си 5 шампионатни мача, а като домакини имат 3 успеха, 4 равенства и 6 загуби при голова разлика 16:24. Последният мач между двата тима завърши 1:1.Възпитаниците наса втори с 53 точки, на 9 зад лидера Левски. 'Зелените" спечелиха 3 от последните си 5 двубоя в първенството, а като гости имат 7 успеха, 4 равенства и 2 загуби при голова разлика 24:9. "Орлите" имат 4 победи в последните си 5 мача с този съперник.