Ексклузивен SENSHI лагер за тежките категории се провежда във Варна
Водещи на тренировъчния процес са две от най-големите имена в световния кикбокс – четирикратните K-1 шампиони Ернесто Хуст и шихан Семи Шилт. Те работят пряко с подбраната група състезатели, споделяйки своя дългогодишен опит на най-високо ниво в тренировъчната база SENSHI Gym.
Сред специално поканените за участие бойци в лагера са европейският шампион на SENSHI до 90 кг Едуард Алексанян, както и румънските машини в тежка категория Мариус Мунтеану и Флорин Иваное. Други големи имена, избрани да тренират на лагера, са световните шампиони на WAKO PRO Никола Стосич и Александър Конвалов от Сърбия, които ще покажат уменията на балканската школа.
В четвъртия селекционния лагер на SENSHI тренират Даниел Динев, Костадин Кърджалийски и Кристиян Дойчев /България/. В тренировъчния лагер за тежките категории на SENSHI се подготвят също Агон Беляча /Германия/, Лудовико Тоя /Италия/, Алин Kимпан и Лучиан Фатул /Ръмъния/, Александрос Хрисохоидис /Гърция/ и Лоик Нджея /Камерун/.
Програмата включва общо осем тренировъчни сесии, спаринг срещи и практически обмен на опит между участници и инструктори. Основен акцент е поставен върху развитието на силата, синхрона, техническите умения и стратегическото мислене на бойците от по-тежките дивизии.
Ернесто Хуст, известен с прозвището "Мистър Перфектен“, е носител на множество световни титли в кикбокса, савате и муай тай, както и член на борда на директорите на KWU SENSHI. Шихан Семи Шилт е сред най-успешните бойци в историята на K-1 с четири титли от Grand Prix, трикратен шампион на King of Pancrase, двукратен световен Кудо шампион, президент на KWU SENSHI Европа и член на борда на организацията.
Под ръководството на легендите от нидерландската бойна школа Хуст и Шилт участниците в лагера преминават през интензивна четиридневна подготовка. Специализираните тренировъчни модули са насочени към усъвършенстване на бойната техника, тактика и физическа издръжливост – ключови елементи за успех в професионалния ринг.
Лагерът е четвърти по рода си и се провежда по покани, като в него участват 14 доказани професионални бойци от 7 държави. Събитието затвърждава позицията на България и като утвърден център за развитие на бойните спортове и SENSHI като водеща платформа за международна спортна подготовка на високо ниво.
Още от категорията
/
Бившият треньор на Антъни Джошуа: За Купа "Странджа", Джордж Форман и бокса във Великобритания
11.03
Ардашес Ованесян, треньор на ватерполния "Комодор": Продължаваме да се борим за влизане в четворката!
10.03
