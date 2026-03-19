Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на Левски от 27-ия кръг на Първа лига. От нея заради контузия отпадна, както и, който изтърпява наказание за натрупани жълти картони. Техните места заеха юношите"Моряците“ тръгват за София в петък сутринта. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов“ е в събота, от 17:30 часа.: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Димитър Тонев, Андреяс Калкан, Кристиан Михайлов, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Хорхе Падиля.