Лудогорец победи Спартак Варна с 5:1 в първия мач от 27 кръг на Първа лига.

Срещата бе на стадион "Спартак".

Ивайло Чочев откри за "орлите" в 29-ата минута с глава от корнер, след като бе изпуснат в наказателното поле от футболистите на Спартак.

В 42-ата Педро Рибейро, вратарят на варненци, бе изгонен с директен червен картон за игра с ръка извън наказателното поле.

Максим Ковальов бе вкаран на негово място, а нападателят Цветелин Чунчуков бе изваден от игра.

През втората част головете заваляха, като играчите на Лудогорец вкараха три в рамките на шест минути.

Квадво Дуа в 47-ата, отново Чочев в 50-ата, и Ерик Маркуш в 53-ата минута бяха голмайстори за разградчани.

Мартин Георгиев върна едно "почетно" попадение за Черно море с красиво изпълнение в 83-ата минута.

Ерик Биле отбеляза от дузпа в 90-ата минута, оформяйки крайното 5:1.

Така Лудогорец продължава преследването на Левски в класирането на 2-ата позиция с 56 точки, а Спартак Варна е 13-и с 23.