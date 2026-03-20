Футболистите на националния отбор, които бяха повикани от селекционераза международния приятелски турнир FIFA Series в Индонезия, отпадат от състава на “трикольорите" и няма да пътуват за Джакарта, съобщиха от БФС.В официална имейл кореспонденция до федерацията двамата са изтъкнали като мотив за отказа си да летят за Индонезия лични причини, които няма да им позволят да вземат участие в предстоящите приятелски срещи на азиатска земя. На тяхно място няма да бъдат викани други футболисти.