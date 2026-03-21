Днес на стадион "Христо Ботев“ в Благоевград се проведе благотворителен футболен мач между ветерани и легенди на Пирин и ЦСКА, организиран от студенти на Американския университет в България.

Домакините от Пирин стигнаха до победата в двубоя с 2:1. Голмайстори бяха Емил Наков и Иван Цветков.

Средствата, събрани от събитието, ще бъдат дарени на фондация "Слънчеви Деца 2024“, учредена от певеца Криско, която е в подкрепа на деца със Синдром на Даун и други специални потребности.

Зад самото събитие стои най-голямата студентска спортна организация към университета – клуб "Олимпикс“, като то се реализира с подкрепата и на Българския футболен съюз. 

Мачът започна с минута мълчание в почит на легенди на ЦСКА като Димитър Пенев и Джони Велинов, които напуснаха този свят наскоро.

В състава на домакина Пирин личаха имена като Георги Бачев и брат му Борислав Бачев, Ивайло Кепов, Веселин Стойков, Иван Цветков, както и бишият капитан на Лудогорец - Светослав Дяков.

Радослав Здравков изведе тима на ЦСКА като капитан, а за "червените" взеха участие още и ветераните Петър Занев, Константин Мирчев, Тодор Кючуков.

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов също бе в присъствие.

Заместник-кметът на община Благоевград по младежта и спорта Станислав Кимчев и деканът на студентите към Американския университет Сабина Вийн, както и представител на Фондация "Слънчеви деца" откриха събитието, като преди футболния двубой имаше програма, включваща изпълнения на Ансамбъл "Пирин" и певиците Преси и Дивна.

На стадион "Христо Ботев" в Благоевград имаше публика от около 500 души, които проследиха победата на своя тим Пирин отблизо.