Днес на стадион "Христо Ботев“ в Благоевград се проведе благотворителен футболен мач между ветерани и легенди на Пирин и ЦСКА, организиран от студенти на Американския университет в България.Домакините от Пирин стигнаха до победата в двубоя с 2:1. Голмайстори бяхаСредствата, събрани от събитието, ще бъдат дарени на фондация "Слънчеви Деца 2024“, учредена от певеца, която е в подкрепа на деца със Синдром на Даун и други специални потребности.Зад самото събитие стои най-голямата студентска спортна организация към университета – клуб "Олимпикс“, като то се реализира с подкрепата и на Българския футболен съюз.Мачът започна с минута мълчание в почит на легенди на ЦСКА като, които напуснаха този свят наскоро.В състава на домакина Пирин личаха имена катои брат му, както и бишият капитан на Лудогорец -изведе тима на ЦСКА като капитан, а за "червените" взеха участие още и ветеранитеИзпълнителният директор на ЦСКАсъщо бе в присъствие.Заместник-кметът на община Благоевград по младежта и спортаи деканът на студентите към Американския университет, както и представител на Фондация "Слънчеви деца" откриха събитието, като преди футболния двубой имаше програма, включваща изпълнения на Ансамбъл "Пирин" и певицитеНа стадион "Христо Ботев" в Благоевград имаше публика от около 500 души, които проследиха победата на своя тим Пирин отблизо.