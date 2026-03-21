Благотворителен мач в Благоевград събра ветерани на Пирин и ЦСКА за деца със специални потребности
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините от Пирин стигнаха до победата в двубоя с 2:1. Голмайстори бяха Емил Наков и Иван Цветков.
Средствата, събрани от събитието, ще бъдат дарени на фондация "Слънчеви Деца 2024“, учредена от певеца Криско, която е в подкрепа на деца със Синдром на Даун и други специални потребности.
Зад самото събитие стои най-голямата студентска спортна организация към университета – клуб "Олимпикс“, като то се реализира с подкрепата и на Българския футболен съюз.
Мачът започна с минута мълчание в почит на легенди на ЦСКА като Димитър Пенев и Джони Велинов, които напуснаха този свят наскоро.
В състава на домакина Пирин личаха имена като Георги Бачев и брат му Борислав Бачев, Ивайло Кепов, Веселин Стойков, Иван Цветков, както и бишият капитан на Лудогорец - Светослав Дяков.
Радослав Здравков изведе тима на ЦСКА като капитан, а за "червените" взеха участие още и ветераните Петър Занев, Константин Мирчев, Тодор Кючуков.
Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов също бе в присъствие.
Заместник-кметът на община Благоевград по младежта и спорта Станислав Кимчев и деканът на студентите към Американския университет Сабина Вийн, както и представител на Фондация "Слънчеви деца" откриха събитието, като преди футболния двубой имаше програма, включваща изпълнения на Ансамбъл "Пирин" и певиците Преси и Дивна.
На стадион "Христо Ботев" в Благоевград имаше публика от около 500 души, които проследиха победата на своя тим Пирин отблизо.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.