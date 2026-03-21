бе смирен след 1:2 от Левски в 27-ия кръг на Първа лига. Специалистът призна, че имат липса на креативност по фланговете и са се поддали на пресата."Казах и след предния мач с Монтана, че имаме проблеми в атака. Опитахме се да направим преход, да ги затрудним. През втората част Левски осъществи натиск, ние не спазвахме дистанциите и така ни вкараха първия гол. Нямаме самочувствието на Левски, притеснени сме. Ще ни остане като обеца на ухото. Трябваше да сме по-смели", каза той."Имаме футболисти, които имат креативност. Не успяхме обаче да задържим топката в предни позиции. За да направиш контраатата, първият и вторият пас трябва да са сигурни. Не сме постоянни. Понякога се затваряме, за да излезем от пресата. Играем повече от дясната страна. Имаме липса на креативност на фланговете и се подадохме на пресата на Левски", допълни спецът.