ЦСКА домакинства на Добруджа в 27-ия кръг от Първа лига. Срещата ще е на Националния стадион "Васил Левски" с начален час 15:00.

Домакините са четвърти с 46 точки и могат да дръпнат с 6 пред Черно море, който снощи загуби от Левски в София. Головата разлика на "армейците" е 36:22. В миналия кръг те претърпяха тежко поражение от шампиона Лудогорец насред Разград след 0:3. По-рано тази седмица стана ясно, че Вечното дерби срещу Левски в последния кръг от редовния сезон ще е на 13 април в 16:00 часа. Този четвъртък в "Зала на славата Христо Стоичков" клубът обяви ново партньорство на школата си.

Добруджа ще играе за оцеляването си в предстоящите плейофи чрез групата на изпадащите. Отборът е 12-и с 25 точки, на 8 зад Ботев Пловдив, а головата му разлика е отрицателна - 21:35. На 16 март в предходния кръг съставът бе надигран от Арда с 0:2 в Кърджали.

По-рано през сезона ЦСКА спечели като гост след 1:0 на 19 октомври в 12-ия кръг.

Palmsbet.com дава 1.23 за ЦСКА, 6.00 се котира ремито, а двойката е 14.00. Bethub.bg оценява шансове на ЦСКА при 1.21, хиксът е 5.75, а в полза на Добруджа - 15.50.