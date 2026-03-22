Носителят на Купата на България Черно море Тича постигна убедителна победа със 103:84 (23:20, 28:26, 27:22, 25:16) като гост на Академик Бултекс 99 в зала "Сила" в мач от 26-ия кръг на Националната баскетболна лига.Варненци се върнаха на победния път след загубата от Рилски спортист и записаха 18-и успех от 24 срещи. За домакините това бе четвърта поредна и общо 16-а загуба.Най-резултатен за победителите бес "дабъл-дабъл“ – 24 точки и 11 борби.добави 22 точки, 4 борби и 5 асистенции, асе отчете с 20 точки.За Академиксъщо записа "дабъл-дабъл“ – 24 точки и 13 борби, докатореализира 20 точки.В следващия кръг Черно море Тича гостува на Левски на 24 март, а ден по-късно Академик Бултекс 99 ще се изправи срещу Ботев 2012 Враца в Ботевград.