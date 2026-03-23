Трима плувци на ПСК "Черно море" се завърнаха с медали от турнира Sharks Kids Cup в Бургас. Надпреварата, в която участваха 14 състезатели от варненския клуб, се проведе на закрития 50-метров басейн "Парк Арена ОЗК Бургас". Младите талантливи черноморци се готвят под ръководството на Калоян Георгиев, Борислав Георгиев, Доротея Славкова и Меглена Николова.Организатори на турнира са Община Бургас, СНЦ "Акулите" и БФПС.Медалисти от варненския "Черно море" в южния град станаха – Габриела Русева, която спечели злато на 100 м бътерфлай и бронз на 100 м съчетано плуване и съотборниците й Марио Марев – бронз на 100 м кроул и Георги Христов – бронзово отличие на 50 м бътерфлай."На турнира в Бургас плуваха най-малките състезатели на клуба. Представиха се чудесно! Бяха много мотивирани, очакваха стартовете си с нетърпение и подобриха значително времената си", коментира треньорът Калоян Георгиев.