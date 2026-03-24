Левски загуби домакинството си на Черно море с 89:103 в 27-ия кръг от НБЛ. Мачът бе в зала "Триадица".Най-полезен от "сините" бесъс 17 точки, 5 борби и 11 асистенции в рамките на 33 минути. От гостите над всички бес 21 точки, 5 борби и 6 асистенции за 25 минути.Левски записа осма поредна загуба в първенството и е предпоследен, имащ 27 точки. Черно море е на върха, събирайки 44.