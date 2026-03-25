Черно море опроверга някои слухове, че ще има промени по високите етажи в клуба. Варненци предупредиха, че тези писания целят да се дестабилизира структурата на "моряците".Във връзка с публикацииите, които заливат медийното пространство през последните дни и часове, бихме желали да уведомим, че в ПФК Черно море не е обсъждана промяна в ръководството, преструктуриране и откриване на нови ръководни длъжности. Приемаме всякакъв вид подобна информация като опит за внасяне на напрежение и дестабилизиране на клуба", гласи Фейсбук страницата на Черно море.Отборът е 5-и с 43 точки в таблицата 3 кръга преди края на редовния сезон.