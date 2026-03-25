Двама състезатели на ПСК "Черно море", чийто личен треньор е Никола Петров, ще вземат участие на силния международен турнир по плуване в Чехия – Multination. Състезанието ще се проведе в столицата Прага от 28 до 29 март, 2026 г.Преди стартовете Мирослав Терзиев и Калоян Драгнев участваха в тренировъчен лагер с националния отбор в Пловдив."По време на лагера се фокусирахме върху изчистването на финалните детайли преди състезанието и, естествено, върху възстановяването. Целта е да бъдем максимално подготвени и в добра форма. Акцентите бяха насочени върху издръжливост, техника и скорост. Тренираме по програмата на личния ни треньор Никола Петров", коментираха Терзиев и Драгнев.На турнира Multination Мирослав Терзиев ще плува в дисциплините 100, 200 и 400 метра кроул индивидуално, както и в щафетните плувания с националния отбор. Съотборникът му Калоян Драгнев ще се състезава на 1500 и 400 м кроул, както и 200 делфин. Определя програмата като "доста тежка", но е готов да даде всичко от себе си за върхово представяне: "Очаквам да видя на какво ниво съм, да подобря личните си времена и да натрупам опит. Надявам се и да се забавлявам, както и да се мотивирам още повече за тренировките".Да се представи на ниво очаква и Миро Терзиев. Желанието му е да бъде уверен във възможностите си и да подобри. личните си постижения."Знам срещу какви опоненти се изправям, но това не е основният ми фокус, за мен е по-важно да се представя на най-доброто си ниво. Това не е първото ми участие в Multinаtion и се надявам опитът, който съм натрупал през предишните години, да ми бъде от полза", споделя плувец № 1 на ПСК "Черно море" за 2025 Мирослав Терзиев.За разлика от него съотборникът му Калоян Драгнев дебютира на силния турнир в Прага."Най-силните ми конкуренти вероятно ще са от Турция, Унгария и Полша, защото техните отбори винаги имат бързи и добре подготвени плувци. Ще е интересно да сверя часовник с тях и да видя къде съм. Мотивиран съм да дам най-доброто от себе си!", добави черноморецът.И двамата национали, които заминават за Чехия ден след Благовещение – на 26 март, не крият радостта си, че за тях е изключително ценно, че пътуват заедно със своя личен треньор в ПСК "Черно море" - Никола Петров. "Присъствието му е ключово за нас – винаги ни дава кураж в трудните моменти!", категорични са двамата черноморци.Веднага след участието си на Multination на Мирослав и Калоян предстои друго важно предизвикателство – участие на държавния отборен шампионат по плуване."Следващите ми участия тази година ще са на важни държавни първенства в България, като целта ми е да постигна норматив за европейското първенство по плуване. Освен това ще участвам и на няколко международни състезания", анонсира Калоян Драгнев. На Мирослав Терзиев също предстоят важни стартове и на държавни шампионати, и в международни турнири.Мирослав Терзиев е на 17 години, ученик в спортно училище "Георги Бенковски" във Варна. Състезава се за ПСК "Черно море" от 2 години.Гордее се, че всяка следваща година е по-успешна от предходната благодарение на труда както от негова, така и от страна на треньора му Никола Петров. Коронните му дисциплини са 200 и 400 метра кроул.Калоян Драгнев е на 17 години, ученик в СУ "Георги Бенковски", плувец на ПСК "Черно Море". Коронните му дисциплини са 1500 и 400 м кроул, както и 200 м делфин. Личен треньор на плувеца е Никола Петров.