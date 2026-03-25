3-то издание на KWU SENSHI Световна купа за аматьори предстои през юли във Варна
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Световната купа предоставя изключителна възможност на състезатели над 18 години с минимум 4-то кю в киокушин карате да премерят сили на една от най-престижните международни сцени в бойните спортове. Участието е насочено към амбициозни каратеки, готови да демонстрират дух, техника и издръжливост в пълен контакт.
Програмата на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2026 започва на 8 юли с регистрация на участниците и продължава от 9 до 11 юли, когато са и основните състезателни дни. А най-добрите бойци, които са стигнали до финалите на първенството, на 11 юли ще имат честа и привилегията да се качат на професионалния ринг на SENSHI 32 Grand Prix, където ще бъдат определени победителите в различните теглови дивизии.
Крайният срок за регистрация в световната купа е 1 юни 2026 г., като приоритет ще бъде даден на състезатели по киокушин карате, които желаят да се изявят в двубои на високо ниво. Заявления с попълнени формуляри за участие се приемат на имейл: senshi_bulgaria@abv.bg.
Организаторите от Професионалната лига на Световния киокушин съюз са предвидили сериозни финансови стимули за участниците в световната купа, разпределени в три етапа на състезанието:
- Квалификации: 1000 евро за победа / 500 евро за загуба
- Полуфинали: 1500 евро за победа / 1000 евро за загуба
- Финали: 2000 евро за победа / 1000 евро за загуба
Освен възможността за значителни парични награди, купи и престижни отличия, турнирът предлага международно признание, ценен състезателен опит и шанс за развитие в професионалната бойна сцена.
KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 обещава да бъде едно от най-запомнящите се събития в календара на бойните спортове през тази година за амбициозните бойци. Организаторите отправят покана към всички подготвени и мотивирани бойци от различни страни и континенти да се включат в турнира и да приемат предизвикателството на лятото.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.