Италия няма да има по-добър шанс за билет на Световното
"Скуадра адзура" е амбициран да стори всичко възможно, за да намери място на Световното първенство, защото пропусна последните две през 2022 в Катар и 4 лета по-рано в Русия. Освен това през 2014-а и 2010-а селекцията отпадна още в груповата фаза и реално отборът не е бил в спора за трофея от 20 години насам, когато в Германия триумфира с отличието. Селекционер е Дженаро Гатузо, който именно през 2006-а бе част от състава, който ликува. От групата отпадна крилото на Ливърпул - Федерико Киеза, при когото бе установен физически проблем в Коверчано и той се върна в Англия. Под въпрос ще е играчът на местния Аталанта - Джанлука Скамака.
Северноирландците бяха в квалификационна група с Германия, Словакия и Люксембург, където останаха трети. Въпреки това заслужиха днешния плейоф като един от най-добре представилите се трети отбори в пресявките, събирайки 9 точки. Островитяните са били 3 пъти на Мондиал, ала последното им участие датира от Мексико 1986, където отпадат в груповата фаза с едно реми и две поражения. Преди това участват в Испания през 1982-а и Швеция през 1958, когато са 1/4-финалисти. Довечера британците ще са без Конър Брадли, Джамал Люис и Даниъл Балърд.
Победителят от довечера ще срещне във финалния бараж следващия вторник някой измежду Уелс и Босна/Херцеговина.
Palmsbet.com дава 1.28 шанс за Италия, 5.50 е равенството, а двойката се котира на 11.00. Bethub.bg оценява единицата на 1.28, ремито е 5.50, а възможността Северна Ирландия да победи - 10.75.
