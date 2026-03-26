Отборът на СУЕО "А. С. Пушкин" стана шампион по мини футбол при най-малките 2-4 клас в "Ученическа купа Варна 2026"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Изключително драматични се оказаха финалните срещи от надпреварата в най-малката възрастова група за II-IV клас, които се проведоха на игрищата на ОСРК "Младост“.
В спора за титлата възпитаниците на СУЕО "А. С. Пушкин“, водени от неуморимия Тото Танов завършиха наравно 1:1 в редовното време с коравия тим на СУ "Гео Милев“, но показаха по здрави нерви при рулетката на дузпите и триумфираха след 5:2.
Победителят в малкия финал също бе определен след изпълнение на дузпи. Там представителите на ОУ "Добри Чинтулов бяха по точни и след 2:1 се окичиха с бронзовите отличия, а четвърти остана отбора на ОУ "Антон Страшимиров“.
Призьорите бяха наградени с медали, грамоти и футболни топки осигурени от общинската спортна дирекция. Този уикенд "Ученическа купа Варна 2026“, продължава с финалите по волейбол за юноши и девойки XI-XII клас и за момичета V-VII клас.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.