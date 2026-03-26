17 отбора се включиха в последния турнир по мини футбол от поредното издание на "Ученическа купа Варна 2026“, което се организира от Дирекция "Спорт“ на Община Варна.Изключително драматични се оказаха финалните срещи от надпреварата в най-малката възрастова група за II-IV клас, които се проведоха на игрищата на ОСРК "Младост“.В спора за титлата възпитаниците на СУЕО "А. С. Пушкин“, водени от неуморимия Тото Танов завършиха наравно 1:1 в редовното време с коравия тим на СУ "Гео Милев“, но показаха по здрави нерви при рулетката на дузпите и триумфираха след 5:2.Победителят в малкия финал също бе определен след изпълнение на дузпи. Там представителите на ОУ "Добри Чинтулов бяха по точни и след 2:1 се окичиха с бронзовите отличия, а четвърти остана отбора на ОУ "Антон Страшимиров“.Призьорите бяха наградени с медали, грамоти и футболни топки осигурени от общинската спортна дирекция. Този уикенд "Ученическа купа Варна 2026“, продължава с финалите по волейбол за юноши и девойки XI-XII клас и за момичета V-VII клас.