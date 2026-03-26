Доростол Силистра гостува на Спартак II (Варна) в двубой от 23-ия кръг на Североизточната Трета лига. Срещата е тази събота, 28-ми март, от 15:00 часа и ще се изиграе на стадион "Локомотив“ в морската ни столица.По подобие на силистранци и дубълът на "соколите“ е без успех през пролетта като претърпя също пет поражения. Спартак обаче изигра шест мача и в един от тях спечели точка.Доростол също направи крачка напред, след като в предхония си сблъсък вкара първи гол тази година. Той дойде при поражението с 1:3 от другия дублиращ състав на отбор от Варна в групата – Черно море II.По-рано през кампанията силистренци спечелиха с 2:0 у дома срещу Спартак II, а през миналия сезон направиха две равенства от по 1:1.