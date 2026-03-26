Мъжкият хандбален отбор на "Шумен 61" излиза в решителна битка за първото място преди плейофите на шампионата. На 28 март, събота от 16 ч в "Арена Шумен" домакините приемат "Локомотив" (Горна Оряховица).До момента в редовния сезон двата тима са с еднакъв точков актив и имат само по една загуба. Победителят в прекия сблъсък ще завърши първи и в полуфиналния плейоф ще срещне четвъртия след редовния сезон – "Спартак" (Варна). Който завърши втори, отива на полуфинален плейоф срещу бургаския "Фрегата".През есента шуменци спечелиха като гости на железничарите, а сега очакват нова победа пред родна публика. Естествено, с гореща подкрепа от най-верните фенове на отбора."Ще излезем пределно мобилизирани срещу "Локо" и ще се раздадем максимално", заяви треньорът на вицешампионите Никола Карастоянов.Заелият по-предно класиране след редовния сезон има домакинско предимство в плейофите, в които се играе до две победи от три мача.