Едно от най-важните имена в българската ММА сцена -, ще се бие срещув началото на следващия месец. Двамата ще се изправят един срещу друг за трети път. Първият двубой завърши с победа за Колев, а втората среща не излъчи победител. Ето какво сподели Калоян за своята подготовка за битката, за ежедневието си в тренировъчен лагер и за нивото на ММА в България в ексклузивно интервю за радио ФОКУС:- Вече етапът е финален, само да изчистваме щрихите, както се казва. Вече почти тежките тренировки ги свършваме в събота и вече другата седмица забавяме темпото и само трябва да оправяме килограмите.- Не, аз си усъвършенствам винаги силните страни.Тренирам постоянно, не бих казал, че специално за този мач съм се готвил. Когато разбрахме, че ще е срещу този противник, да, променихме тактиката, променихме малко тренировките, горе-долу спрямо неговата игра.- Не се притеснявам от никой, винаги съм готов за тежки мачове. Камен е добър състезател, много опитен, както така и много издръжлив, подготвен е. Мисля, че ще се получи много хубав мач. И лесно го приех, да. Нямаше какво да се замисля. Винаги с него съм искал да играя на максимално ниво.- Вижте, за тежка категория в България малко трудно на по-леките категории е по-лесно, но специално за по-тежките категории е трудно да се събираме с хора, но горе-долу в последните седмици приятели, бивши състезатели, на които аз съм им помагал, се съгласиха и бяха съпричастни с моята подготовка и да са с мен. Защото при мен е малко по-специфично, че аз тренирам рано сутринта, защото после съм на работа и малко хора стават толкова рано.- Вижте, аз преди това съм бил борец в свободния стил. Мисля, че в България бях на много добро и високо ниво. И това как си определяш твоята игра, зависи само от теб. Да си покажеш, да си наложиш твоята игра не се подвеждаш по неговата, защото подведеш ли се по неговата игра, ти му влизаш все едно в капана. Той все едно ти е пуснал примамка и ти, ако я лапнеш тази примамка, той ще те придърпа. Затова трябва да гледаш винаги да си налагаш твоята игра и да правиш тези специфични упражнения, удари, за да стигнеш до тези неща, които умееш ти.- Наблягаш на силните си страни и горе-долу се опитваш да не влезеш в неговия стил на игра. Той много хубаво изтегля назад, успива те с игра, с даване назад, после контраатакува. Ако му влезеш в краката, хваща за гилотина, мисля, че ще ги предотвратим тези неща. Но, както казах и той е много опитен и може да е приложи нещо ново. В ММА това е хубавото, че е съвкупност от много спортове и не знаеш какво да очакваш всеки един момент.- Засега във всеки един мач, горе-долу свалям по 7-8 кг и гледам да ги сваля ударно. Да изкарам водата от себе си, за да мога после да върна тези килограми и да си запазя силата, защото ако ги сваляш постепенно, според мен ти пада силата и според мен не е за предпочитане. А и в нашите категории е по-лесно свалянето. 7-8 килограма, мисля, че за два-три дни ще ги сваля.- Специфичното е, че аз по принцип не закусвам, не ям преди тренировка, но сега две-три седмици си позволих да закусвам и много по-добре се чувствах. Един приятел ме посъветва и се чувствам много добре. После задължително след тренировка се приема въглехидрат, за да се възстанови тялото. После на обяд пак се приема въглехидрат - някакво месо и салата. Вечер гледаш да е по-мазна храна, да не е толкова с въглехидрати, отколкото с мазнини.- Моето ежедневие е почти едно и също, независимо дали се готвя за някъде или не. Ставам всяка сутрин в 05:30. Тренировката ми започва в 07:00 и към 09:00 приключва. После на работа, семейството и почивка. Възстановяването - приемам добавки, сауна понякога, масажите се засилват преди бой. И най-важното - правилна храна и да се спи. Поне по 6-7 часа трябва да се почива.- Ами вижте, не мога да ви кажа, защото и аз съм с малко дете. Знаете като има малко дете, то се буди вечер, не може да ти е толкова пълноценен сънят, но това си е въпрос на желание, на воля и на приоритети. Справям се някак, все още на тези години, може би като остарея още малко ще е по-трудно, но засега съм добре.- Не, не мисля, че опира всичко до финанси и пари, защото и в Америка бойците от UFC също работят. Единственото е, че там знаят кога започват работа и кога свършват. В България е малко по-сложно, но зависи и какво работиш. Но и тук липсват, както казах от началото, че няма толкова ММА състезатели. Виждате, че горе-долу всички деца гледат на футбол да се запишат, бойните спортове вече едва ли не са отживелица в България, докато в другите страни натискат на тези спортове. Мисля, че сме силен народ и за хората, които тренират, имаме някакви успехи. Но липсват зали предимно, липсват треньори специално за ММА.- Мисля, че това е до първите седем години. Главна причина за това са родителите, че не си поглеждат децата, с тези телефони. Гледат как да ги игнорират, за задоволят собствените си нужди или пренебрегват техните. Трябва да им се обръща внимание на децата и задължително да се тренира някакъв спорт, за да може тези комплекси да се избиват в друга насока. И както съм казвал винаги, дори да не станеш добър спортист, поне спортът те изгражда като дисциплиниран човек. Да уважаваш по-големите от теб, защото и това виждам, че го няма вече при по-младите.- За мен борбата е най-добрият основен спорт, специално за ММА. Виждате почти всички шампиони в UFC са били борци. И там е на много високо ниво, но като напреднеш с опита и виждате в UFC колко по-трудно е да свалиш някой човек или да го задържиш на земята. А и там бонуси дават за стойка повече. Мисля, че взеха да ги обръщат нещата повече в стойка, отколкото на земя, но това си е част от спорта. В ММА трябва горе-долу да балансираш всичко и всичко да ти е на едно ниво. Не може да пренебрегваш едното - да си слаб в стойка или да си слаб на земя и да си силен в стойка, защото ще използват слабостите.- Аз мисля, че това с контузиите е до човек, защото някои са много потърпевши от тези контузии. Други са много добри състезатели, но имат доста контузии. Аз да чукна на дърво, засега съм нямал такива сериозни контузии, освен скъсани връзки на глезена, но това беше преди доста години и съм се запазил. Мисля, че е до човек и до организъм.- 6-7 месеца мисля, че не са проблем за един ММА състезател. Да, трябва си някакви встъпителни срещи, ако си бил дълго време извън ринга. Зависи от опита, от психическото състояние на спортиста, защото примерно някои го преживяват по-трудно, психиката им е по-слаба и напрежението им идва в повече и то се вижда на ринга.- За мен всяка битка е важна. Мисля, че е доста опитен състезател и нямам търпение за деня на боя да видим кой какво може и какво е научил през тези години.- Благодаря ви много.