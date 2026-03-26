Общинският съвет във Варна одобри малко над 153 хил. евро за Европейското първенство по художествена гимнастика през месец май. Средствата ще бъдат осигурени от местната хазна преди приемането на бюджета за тази годинаа и ще бъдат предоставени на Българската федерация по художествена гимнастика за организация на международния форум. Заради необходимостта от навременна подготовка съветниците гласуваха предварително изпълнение на решението.Варна ще се превърне в столица на художествената гимнастика от 27 до 31 май. Дворецът на културата и спорта ще посрещне най-добрите гимнастички от Европа в едно от най-престижните състезания в този спорт. Варна приема континенталния шампионат за втори път след първото издание през 2021 г.Местният парламент одобри също отпускането на близо 322 хил. евро за финансиране на спортни събития и спортно-туристически дейности през пролетта на 2026 г., преди приемането на общинския бюджет. Средствата ще подпомогнат реализирането на десетки инициативи през месеците април, май и юни.За април са предвидени близо 50 хил. евро, като финансирането обхваща разнообразни прояви – ученически игри, турнири по баскетбол и минифутбол, фестивали и състезания по ориентиране, билярд и спортни танци.Най-много средства за заделени за май – над 184 евро. Сред водещите събития са Световната купа по спортна гимнастика, международният маратон "Варна 2026" и Европейското първенство по карате киокушин. Програмата включва още ученически турнири, спортни празници и инициативи за хора с увреждания.През юни ще бъдат разходвани малко над 82 хил. евро за детски турнири, международни състезания по плуване, водна топка и ветроходство, както и атрактивни прояви като "Varna Throwdown 2026".Допълнително са осигурени средства за спортно-туристически дейности. Общата сума възлиза на над 5 хил. евро. Средствата ще подпомогнат обучения, туристически походи, събори и инициативи за поддържане на туристически пътеки във Варна.