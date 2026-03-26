Варна ще се превърне в столица на художествената гимнастика през май
Варна ще се превърне в столица на художествената гимнастика от 27 до 31 май. Дворецът на културата и спорта ще посрещне най-добрите гимнастички от Европа в едно от най-престижните състезания в този спорт. Варна приема континенталния шампионат за втори път след първото издание през 2021 г.
Местният парламент одобри също отпускането на близо 322 хил. евро за финансиране на спортни събития и спортно-туристически дейности през пролетта на 2026 г., преди приемането на общинския бюджет. Средствата ще подпомогнат реализирането на десетки инициативи през месеците април, май и юни.
За април са предвидени близо 50 хил. евро, като финансирането обхваща разнообразни прояви – ученически игри, турнири по баскетбол и минифутбол, фестивали и състезания по ориентиране, билярд и спортни танци.
Най-много средства за заделени за май – над 184 евро. Сред водещите събития са Световната купа по спортна гимнастика, международният маратон "Варна 2026" и Европейското първенство по карате киокушин. Програмата включва още ученически турнири, спортни празници и инициативи за хора с увреждания.
През юни ще бъдат разходвани малко над 82 хил. евро за детски турнири, международни състезания по плуване, водна топка и ветроходство, както и атрактивни прояви като "Varna Throwdown 2026".
Допълнително са осигурени средства за спортно-туристически дейности. Общата сума възлиза на над 5 хил. евро. Средствата ще подпомогнат обучения, туристически походи, събори и инициативи за поддържане на туристически пътеки във Варна.
Още от категорията
/
ММА шампионът Калоян Колев: Спортът те изгражда като дисциплиниран човек, дори да не станеш голям спортист
15:09
Отборът на СУЕО "А. С. Пушкин" стана шампион по мини футбол при най-малките 2-4 клас в "Ученическа купа Варна 2026"
08:35
