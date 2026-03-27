България с първи двубой след световните футболни квалификации
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: Team Bulgaria
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Селекцията на Александър Димитров ще срещне непретенциозния тим на Соломонови острови на старта на турнира FIFA Series.
Сблъсъкът е от 10:30 часа българско време в Индонезия, където се провежда приятелската надпревара.
Двубоят ще се играе на стадион " Гелора Бунг Карно Мадя" в Джакарта.
Това ще е истгорически първи мач между двата тима.
Соломонови острови са в серия от 5 мача без победа (4 загуби и 1 равенство). Островитяните са на 151-а позиция в ранглистата на ФИФА. България се намира на 87-о място. "Лъвовете" бяха в серия от 10 мача без успех, но в последния дуел в пресявките за Мондиал 2026 надиграха Грузия с 2:1.
В другата среща от надпреварата домакините от Индонезия приемат от 15:00 часа българско време Сейнт Китс и Невис.
Победителите от днешните мачове ще се изправят един срещу друг във финала на турнира.
Операторът Palmsbet определя за явен фаворит България в мача със Соломонови острови. Коефициентът за успех на "лъвовете"е 1.04, докато този на островитяните е 21.00. Равенството е оценено на 8.50.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за българите е оценен на 1.06, докато евентуален триумф на Соломонови острови е със ставка 31.00. Равенството е оценено на 12.00.
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.