Олимпик (Варна) гостува на Черно море II (Варна) в първото дерби на морската ни столица през пролетния полусезон в Североизточната Трета лига. Двубоят от 23-ия кръг на шампионата е тази събота, 28-ми март, то 15:00 часа на стадион "Корабостроител“ в квартал Аспарухово.След домакинските поражения от Черноломец (Попово) и Черноморец (Балчик) Олимпик ще гостува, макар и в своя град. За последно тимът спечели именно във визита, надделявайки над друг от дублиращите състави в групата – Фратрия II.Това беше и втори успех за тима на чужд терен в последните три визити, след като в края на 2025-та година Олимпик спечели и в Силистра срещу Доростол.Дубълът на "моряците“ обаче е в отлична форма, след като спечели четири от петте си двубоя през пролетта и вече има 6 успеха и 1 загуба в последните си 7 сблъсъка.В първата си среща с Черно море II през сезона Олимпик отстъпи с 0:2 у дома.