България записа втората си най-резултатна победа в историята
По два гола за "лъвовете" отбелязаха Марин Петков (5' и 45+2') и капитанът Филип Кръстев (39' и 44'). Точен за българите през първата част бе и Тонислав Йорданов в 13-ата минута от дузпа. Соломонови острови също вкараха след точно изпълнен 11-метров наказателен удар. Автор на гола бе Рафаел Леай. През второто полувреме резервите Кристиян Балов и Владимир Николов покачиха, а Георги Русев вкара от дузпа. Николов дори оформи хеттрик.
Това бе исторически първи мач между двата тима. Победата бе втората най-голяма за България в историята след тази с 10:0 срещу Гана от 1968-а година на Олимпийските игри в Мексико.
Соломонови острови са вече в серия от 6 мача без победа (5 загуби и 1 равенство). Островитяните са на 151-а позиция в ранглистата на ФИФА. България се намира на 87-о място. "Лъвовете" бяха в серия от 10 мача без успех, но в последния дуел в пресявките за Мондиал 2026 надиграха Грузия с 2:1.
В другата среща от надпреварата домакините от Индонезия приемат от 15:00 часа българско време Сейнт Китс и Невис.
Победителят ще играе с България във финала на надпреварата.
