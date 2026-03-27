Световният номер 1 при юношите Иван Иванов се класира за полуфиналите на международния турнир за мъже в Тарагона (Испания).

17-годишният мегаталант, който тренира в академията на Рафаел Надал в Манакор, разби с 6:2, 6:1 представителя на домакините и номер 776 в света - Оскар Гутиерес, за да намери място в "Топ 4". 

Срещата продължи 1 час и 7 минути. 

Иван не направи нито една двойна грешка в мача, изгуби подаването си само веднъж и спечели два пъти повече разигравания от испанеца.

За национала за "Купа Дейвис" това е трети турнир през 2026 г., в който достига полуфинал.

В битка за място на големия финал Иванов ще играе със спечелилия измежду французина Бушелагем и руснака Лагутин.