Световният номер 1 при юношитесе класира за полуфиналите на международния турнир за мъже в Тарагона (Испания).17-годишният мегаталант, който тренира в академията нав Манакор, разби с 6:2, 6:1 представителя на домакините и номер 776 в света -, за да намери място в "Топ 4".Срещата продължи 1 час и 7 минути.Иван не направи нито една двойна грешка в мача, изгуби подаването си само веднъж и спечели два пъти повече разигравания от испанеца.За национала за "Купа Дейвис" това е трети турнир през 2026 г., в който достига полуфинал.В битка за място на големия финал Иванов ще играе със спечелилия измежду французинаи руснака