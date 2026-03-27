Веднага след завръщането си в родния Харманли от Световното първенство по лека атлетика, бронзовият медалист Божидар Саръбоюков, заедно със своя треньор Димитър Карамфилов, посетиха кмета Мария Киркова.

Поводът за емоционалната среща в кабинета на кмета бе завоюваният от Божидар исторически бронзов медал в скока на дължина – постижение, което нареди Харманли и България сред световния елит в леката атлетика.

В знак на признателност за огромния труд и историческия успех, кметът Мария Киркова връчи на Божидар Саръбоюков и на неговия треньор Димитър Карамфилов ювелирни златни монети и почетни грамоти.

"Този медал е плод на изключителен талант, но и на много лишения и желязна дисциплина. Вие показахте на света, че в Харманли растат шампиони от световна величина. Благодарим ви, че ни накарахте да се почувстваме горди.“, сподели г-жа Киркова по време на срещата.

От своя страна Божидар Саръбоюков и Димитър Карамфилов благодариха за топлото посрещане и за подкрепата, която винаги са усещали от страна на Общината.

Община Харманли продължава да стои зад своите шампиони и да подкрепя развитието на спорта в града.