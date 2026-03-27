постигна исторически успех на турнира "Чалънджър" в Сплит (Хърватия). 18-годишният ни талант победи с 6:3, 6:2 №286 в световната ранглиста(Кот д′Ивоар) и за първи път ще играе на четвъртфинал на надпревара от подобно ниво.Мачът закъсня с ден заради проливните дъждове в Хърватия, но веднага щом стъпи на кортане остави капка съмнение в превъзходството си. Българският национал проби рано, а поразяващата му лява ръка доминираше от дъното на полето.Единствените минимални проблеми се появиха в края на втория сет, когато сервиращ за мач Василев бе пробит, но още в следващия гейм с перфектен минаващ удар затвори мача, продължил едва 75 минути.На четвъртфинал по-късно в петъкиграе с победителя от срещата(Германия) –(Италия).