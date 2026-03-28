С официална церемония във Варна ще се проведат годишните ветроходни награди 2025 г., в която ще бъдат отличени най-изявените спортисти в красивия спорт на морето и вятъра.Списъкът включва състезатели както от детското ветроходство, така и от олимпийските класове и киловите яхти.Сред отличените има представители на различни клубове, част от Българска федерация по ветроходство, които са показали високи спортни постижения в своите класове на национално и международно ниво."Ще бъде празник за децата и се надяваме да можем да отдадем заслужено уважение към техните усилия. Номинирани са пет състезатели за отличието Ветроходец на 2025 година и три екипажа за отбор на годината, постарали сме се да отдадем признание на всички, показали постоянство и добри представяния в различните класове през най-успешната година за българското ветроходство", споделипрезидент на БФ Ветроходство.Събитието ще се проведе в зала "Юнашки салон", събота от 17:00 часа, с подкрепата на Община Варна и Медицински университет Варна.