Шампионът на България за последните 13 сезона Лудогорец победи с 3:2 Фарул (Констанца) с 3:2 в контрола, играна в Разград.

Домакините откриха резултата чрез Бърнард Текпетей, който бе точен в 15-ата минута. Денис Алибез изравни за гостите само 2 минути по-късно. Диниш Алмейда си отбеляза автогол в края на първата част, давайки аванс на Фарул. В 50-ата минута Винисиус възстанови равенството, а Густаво Мартинс направи обрата пълен в 64-ата минута, с което оформи крайния резултат. 

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Серджио Падт, 4. Диниш Алмейда, 15. Едвин Куртулуш, 3. Антон Недялков, 17. Сон, 26. Филип Калоч, 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев, 7. Алберто Салидо, 37. Бернард Текпетей, 29. Ерик Биле

ФАРУЛ: 1. Александру Бузбучи, 93. Стив Фуртадо, 5. Стефан Дуцу, 15. Богдан Циру, 11. Кристиан Ганя, 22. Дан Сирбу, 8. Йонуц Виня, 20. Едуард Радаславеску, 71. Разван Танаса, 25. Йован Маркович, 7. Денис Алибец