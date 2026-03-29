Шампионът на България за последните 13 сезона Лудогорец победи с 3:2 Фарул (Констанца) с 3:2 в контрола, играна в Разград.Домакините откриха резултата чрез, който бе точен в 15-ата минута.изравни за гостите само 2 минути по-късно.си отбеляза автогол в края на първата част, давайки аванс на Фарул. В 50-ата минутавъзстанови равенството, анаправи обрата пълен в 64-ата минута, с което оформи крайния резултат.1. Серджио Падт, 4. Диниш Алмейда, 15. Едвин Куртулуш, 3. Антон Недялков, 17. Сон, 26. Филип Калоч, 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев, 7. Алберто Салидо, 37. Бернард Текпетей, 29. Ерик Биле1. Александру Бузбучи, 93. Стив Фуртадо, 5. Стефан Дуцу, 15. Богдан Циру, 11. Кристиан Ганя, 22. Дан Сирбу, 8. Йонуц Виня, 20. Едуард Радаславеску, 71. Разван Танаса, 25. Йован Маркович, 7. Денис Алибец