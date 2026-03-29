Лудогорец победи румънци след обрат в приятелски мач
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: PFC Ludogorets 1945
Домакините откриха резултата чрез Бърнард Текпетей, който бе точен в 15-ата минута. Денис Алибез изравни за гостите само 2 минути по-късно. Диниш Алмейда си отбеляза автогол в края на първата част, давайки аванс на Фарул. В 50-ата минута Винисиус възстанови равенството, а Густаво Мартинс направи обрата пълен в 64-ата минута, с което оформи крайния резултат.
ЛУДОГОРЕЦ: 1. Серджио Падт, 4. Диниш Алмейда, 15. Едвин Куртулуш, 3. Антон Недялков, 17. Сон, 26. Филип Калоч, 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев, 7. Алберто Салидо, 37. Бернард Текпетей, 29. Ерик Биле
ФАРУЛ: 1. Александру Бузбучи, 93. Стив Фуртадо, 5. Стефан Дуцу, 15. Богдан Циру, 11. Кристиан Ганя, 22. Дан Сирбу, 8. Йонуц Виня, 20. Едуард Радаславеску, 71. Разван Танаса, 25. Йован Маркович, 7. Денис Алибец
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.