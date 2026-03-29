Комодор (Варна) спечели първата си Купа на България по водна топка за мъже след успех във финала над шампиона на България Черно море-Тича с 10:9.Надпреварата се проведе този уикенд в плувния комплекс "Диана" в София.По пътя си към трофея тимът надделя с 16:12 над Черноморец Бургас на четвъртфиналите и със 17:13 над ЦСКА в полуфиналите. Черно море пък се справи с 25:8 с Локомотив "Никола Нанов" на четвъртфиналите и с 13:11 над Спартак Варна на полуфиналите.При жените победител стана столичния Локомотив "Никола Нанов". Столичанки надиграха за трофея тима на Арда (Кърджали).