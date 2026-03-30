Варна прие кръг от Купа България по ветроходство в клас "Ял-6"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
В надпреварата се включиха девет екипажа от ветроходни клубове и висши учебни заведения от страната, които премериха сили в един от най-традиционните класове в българското ветроходство. След три оспорвани гонки победител стана екипажът на СКВ "Ултрамарин" с шкипер Явор Колев, на второ място се класира ЯК "София Сейл" с шкипер Михаил Митев, а трети завърши екипажът на МК Балчик с шкипер Николай Станев.
По време на церемонията по награждаването бяха връчени и специални отличия. Признание за цялостен принос в развитието на клас "Ял-6" бе присъдено посмъртно на Кирил Велков, като наградата беше приета от неговото семейство. Отличие за заслуги в съхраняването и развитието на клас "Ял-6" беше присъдено на МК "Приятели на морето" и неговия председател Дарина Иванова. Специална награда за активно участие и принос към ветроходната общност получиха и екипажите на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров".
Победителите бяха наградени от почетния съдия по ветроходство и дългогодишен деятел на клас "Ял-6" Цено Кътов, от началника на отдел "Рибарски пристанища" в Община Варна Лъчезар Братоев, както и от Петър Делчев от СКВ "Ултрамарин".
Клас "Ял-6" води началото си от военноморските гребно-ветроходни лодки, използвани още през XIX век за обучение на курсанти и моряци. Във Варна тази традиция продължава и днес – практика в този клас имат възпитаниците на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" и на Техническия университет, а от миналата година към тях се присъединиха и студенти от Икономическия университет и Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов".
Такива лодки използват и много от спортните клубове по ветроходство в страната, а състезателният сезон традиционно започва именно с регата в клас "Ял-6" – най-старото ветроходно състезание в България.
Регатата "Ултрамарин Ял-6" е част от официалния календар на Българската федерация по ветроходство и се провежда под егидата на Министерството на младежта и спорта. Тя е включена в първото издание на серията "Купа България Ял-6", която стартира със 70-ата регата "Трети март" във Варненското езеро, проведена в периода 28 февруари – 3 март и спечелена от екипажа на МК Балчик с шкипер Николай Станев.
Носителят на Купа България за 2026 година ще стане ясен след още три кръга от серията, които ще се проведат на язовир Батак (24 - 26 юли), в Балчик (2 - 4 октомври) и на язовир Искър (24 - 26 октомври).
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.