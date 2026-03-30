Ветроходната регата "Ултрамарин Ял-6" 2026 – втори кръг от националната серия "Купа България Ял-6" се проведе от 27 до 29 март във Варненския залив. Събитието беше организирано от СКВ "Ултрамарин" със съдействието на Община Варна, която предостави рибарско пристанище "Карантината" за основна база на регатата.В надпреварата се включиха девет екипажа от ветроходни клубове и висши учебни заведения от страната, които премериха сили в един от най-традиционните класове в българското ветроходство. След три оспорвани гонки победител стана екипажът на СКВ "Ултрамарин" с шкипер Явор Колев, на второ място се класира ЯК "София Сейл" с шкипер Михаил Митев, а трети завърши екипажът на МК Балчик с шкипер Николай Станев.По време на церемонията по награждаването бяха връчени и специални отличия. Признание за цялостен принос в развитието на клас "Ял-6" бе присъдено посмъртно на Кирил Велков, като наградата беше приета от неговото семейство. Отличие за заслуги в съхраняването и развитието на клас "Ял-6" беше присъдено на МК "Приятели на морето" и неговия председател Дарина Иванова. Специална награда за активно участие и принос към ветроходната общност получиха и екипажите на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров".Победителите бяха наградени от почетния съдия по ветроходство и дългогодишен деятел на клас "Ял-6" Цено Кътов, от началника на отдел "Рибарски пристанища" в Община Варна Лъчезар Братоев, както и от Петър Делчев от СКВ "Ултрамарин".Клас "Ял-6" води началото си от военноморските гребно-ветроходни лодки, използвани още през XIX век за обучение на курсанти и моряци. Във Варна тази традиция продължава и днес – практика в този клас имат възпитаниците на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" и на Техническия университет, а от миналата година към тях се присъединиха и студенти от Икономическия университет и Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов".Такива лодки използват и много от спортните клубове по ветроходство в страната, а състезателният сезон традиционно започва именно с регата в клас "Ял-6" – най-старото ветроходно състезание в България.Регатата "Ултрамарин Ял-6" е част от официалния календар на Българската федерация по ветроходство и се провежда под егидата на Министерството на младежта и спорта. Тя е включена в първото издание на серията "Купа България Ял-6", която стартира със 70-ата регата "Трети март" във Варненското езеро, проведена в периода 28 февруари – 3 март и спечелена от екипажа на МК Балчик с шкипер Николай Станев.Носителят на Купа България за 2026 година ще стане ясен след още три кръга от серията, които ще се проведат на язовир Батак (24 - 26 юли), в Балчик (2 - 4 октомври) и на язовир Искър (24 - 26 октомври).