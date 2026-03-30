Ветроходната регата "Ултрамарин Ял-6" 2026 – втори кръг от националната серия "Купа България Ял-6" се проведе от 27 до 29 март във Варненския залив. Събитието беше организирано от СКВ "Ултрамарин" със съдействието на Община Варна, която предостави рибарско пристанище "Карантината" за основна база на регатата.

В надпреварата се включиха девет екипажа от ветроходни клубове и висши учебни заведения от страната, които премериха сили в един от най-традиционните класове в българското ветроходство. След три оспорвани гонки победител стана екипажът на СКВ "Ултрамарин" с шкипер Явор Колев, на второ място се класира ЯК "София Сейл" с шкипер Михаил Митев, а трети завърши екипажът на МК Балчик с шкипер Николай Станев.

По време на церемонията по награждаването бяха връчени и специални отличия. Признание за цялостен принос в развитието на клас "Ял-6" бе присъдено посмъртно на Кирил Велков, като наградата беше приета от неговото семейство. Отличие за заслуги в съхраняването и развитието на клас "Ял-6" беше присъдено на МК "Приятели на морето" и неговия председател Дарина Иванова. Специална награда за активно участие и принос към ветроходната общност получиха и екипажите на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров".

Победителите бяха наградени от почетния съдия по ветроходство и дългогодишен деятел на клас "Ял-6" Цено Кътов, от началника на отдел "Рибарски пристанища" в Община Варна Лъчезар Братоев, както и от Петър Делчев от СКВ "Ултрамарин".

Клас "Ял-6" води началото си от военноморските гребно-ветроходни лодки, използвани още през XIX век за обучение на курсанти и моряци. Във Варна тази традиция продължава и днес – практика в този клас имат възпитаниците на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" и на Техническия университет, а от миналата година към тях се присъединиха и студенти от Икономическия университет и Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов".

Такива лодки използват и много от спортните клубове по ветроходство в страната, а състезателният сезон традиционно започва именно с регата в клас "Ял-6" – най-старото ветроходно състезание в България.

Регатата "Ултрамарин Ял-6" е част от официалния календар на Българската федерация по ветроходство и се провежда под егидата на Министерството на младежта и спорта. Тя е включена в първото издание на серията "Купа България Ял-6", която стартира със 70-ата регата "Трети март" във Варненското езеро, проведена в периода 28 февруари – 3 март и спечелена от екипажа на МК Балчик с шкипер Николай Станев.

Носителят на Купа България за 2026 година ще стане ясен след още три кръга от серията, които ще се проведат на язовир Батак (24 - 26 юли), в Балчик (2 - 4 октомври) и на язовир Искър (24 - 26 октомври).