Станаха ясни победителите във волейболната надпревара на "Ученическа купа Варна 2026"
Победител при юношите XI-XII клас стана отборът на ВТГ "Г.С. Раковски“ надиграл във финала с 2:0 гейма тима на ПГСАГ "Васил Левски“, а трети е състава на IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“. При девойките в тази възраст над всички бяха домакините от Първа ЕГ, следвани от отборите на III ПМГ "Акад. Методи Попов“ и МГ "Д-р Петър Берон“.
По същото време в залата на СУ "Елин Пелин“ се проведе турнира от финалната четворка при момичетата V-VII клас. Тук във финала ОУ "Иван Вазов“ победи тима на СУХНИ "К. Преславски“, а в спора за третата позиция ОУ "П.Р. Славейков“ се наложи над ОУ "Антон Страшимиров“.
Всички призьори получиха купи, медали, грамоти и волейболни топки - осигурени от общинската спортна дирекция. В края на април предстоят състезанията по лека атлетика и стрийтбол от "Ученическа купа Варна 2026“, а надпреварата ще завърши през май с финалните турнири по волейбол за юноши и девойки VIII-X клас.
Любо Ганев: Интересът към ЕВРО 2026 е огромен! Поляците щяха да са 3000 и заради това избрахме София за домакинство
