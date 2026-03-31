Денят на двубоя на Олимпик (Варна) срещу градския съперник Спартак II беше променен. Срещата ще се състои в понеделник, 6-ти април, от 15:00 часа на стадион "Локомотив“ в морската ни столица.Първоначално второто поредно дерби на Варна в Североизточната Трета лига беше планирано за събота, 4-ти април, но тогава играе първият състав на "соколите“. Неделя също не беше опция заради заетостта на стадиона, на който и двата тима домакинстват в шампионата.Така се стигна до ден понеделник, когато двата млади тима ще се изправят един срещу друг в срещата от 24-ия кръг на първенството.