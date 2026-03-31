Докато мъжкият отбор на ФК Аксаково почиваше през уикенда, младите таланти на тима записаха три двубоя.Селекцията на Слави Сталев до 13-годишна възраст победи със 7:4 като гост тимът на Гранд Про, а във втория си мач допуснаха минимална загуба с 0:1 от ФК Космос, въпреки че се представиха на изключително ниво и малко не им достигна за по-добър резултат.Двубоят при юношите до 17-годишна възраст беше оспорван. Момчетата, водени от Петко Цанков, се бориха, но нямаха късмет пред гола. Те допуснаха един гол и загубиха гостуването си на Септември (Тервел).