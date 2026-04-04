България се сбогува днес с големия Борислав Михайлов. Множество приятели, близки и фенове са пред църквата "Света София" в столицата, за да изпратят легендата, който почина на едва на 63 години във вторник (31-и март).

Сред дошлите са легенди в различни спортове като Христо Стоичков, Стефка Костадинова, както и актуалният президент на БФС Георги Иванов - Гонзо.

Поклонението започва в 13:30 часа.

Борислав Михайлов е една от най-емблематичните фигури за българския национален отбор със 102 мача за представителния ни тим и най-успешния вратар в историята на родния футбол. С основен принос за големите успехи на поколението, стигнало до бронзовите медали от Световното първенство в Съединените щати през 1994 година.

В клубната си кариера е трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски и Футболист на годината за 1986 година.

Със синята фланелка има осем сезона зад гърба си, а след това играе в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България, за да облече фланелката на Ботев за два сезона преди да се отправи към английския Рединг.

В края на столетието се завръща отново на родна земя, за да играе един полусезон в Славия преди да завърши кариерата си в швейцарския Цюрих.

След края на състезателната си кариера става футболен ръководител.

От 2000 година е член на Изпълкома на Българския футболен съюз, а малко по-късно става и първи вицепрезидент.

През 2005 година е избран за президент на Централата и с известно временно прекъсване остава на поста до 2023 година.