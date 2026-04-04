Новакът в елита Добруджа обяви, че интересът към предстоящия мач с лидера в Първа лига Левски не стихва. Поради този факт от клуба споделиха, че пускат билети и за правостоящи.

Мачът от 28-и кръг на родния футболен елит е утре (неделя) от 17:00 часа на стадион "Дружба" в Добрич.

"Поради изключително големия интерес към предстоящия мач срещу ПФК Левски, билетите вече са почти изчерпани.

Във връзка с това пускаме в продажба билети за правостоящи, за да дадем възможност на още повече фенове да присъстват на двубоя.

Призоваваме всички, които все още не са се снабдили с билет, да го направят възможно най-скоро", написаха от клуба в социалните мрежи.